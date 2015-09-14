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مصر تشارك في المؤتمر الخاص بأزمة اللاجئين السوريين بمارسيليا

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مصر تشارك في المؤتمر الخاص بأزمة اللاجئين السوريين بمارسيليا مصر تشارك في المؤتمر الخاص بأزمة اللاجئين السوريين بمارسيليا

 

وزارة الخارجية – أرشيفية

ترأس السفير طارق عادل، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وفد الذي شارك في المؤتمر الخاص بأزمة اللاجئين السوريين، والذي نظمه “مركز التكامل المتوسطي” التابع لمجموعة البنك الدولي بمدينة مارسيليا الفرنسية.

جاءت المشاركة المصرية وسط حضور كبير من جانب ليس فقط وفود الدول الخمس الرئيسية المضيفة للاجئين السوريين – الأردن ولبنان و العراق وتركيا بجانب مصر – وإنما على صعيد المنظمات الدولية ، على رأسها الأمم المتحدة والبنك الدولي ، وبالتعاون أيضاً مع الوكالة الفرنسية للتنمية ، فضلاً عن مشاركة دولية من جانب وفود لألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا والمفوضية الأوروبية.

تأتى مشاركة مصر بالمؤتمر في إطار الاهتمام المصري بالتفاعل مع باقي الأطراف الدولية بغية بلورة خطة عملية تفعل التوجه الحالي لنقل الجهد الدولي من مستوى الاستجابة لاحتياجات اللاجئين إلى مستوى العمل نحو بناء قدرات الدول والمجتمعات المضيفة للاجئين السوريين بشكل يرتقى بصمودها إزاء هذه الأزمة الإنسانية .

في هذا السياق ، أكد مساعد وزير الخارجية على مسئولية مصر تجاه أشقاءنا السوريين ، مستعرضا ً ما تقوم به مصر حيال أكثر من ثلاثمائة ألف لاجىء سورى تعاملهم مصر أسوة بالمصريين فيما يتعلق بمجالات الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات.

هذا ، وشدد السفير طارق عادل على أن مقدار الأعباء تستوجب المسئولية والمشاركة الدولية بشكل أكبر نحو السعي لتقديم ليس فقط مساعدات للاجئين، ولكن المساهمة التمويلية الجادة فى تنمية القدرات لمواجهة تلك الأزمة ، وذلك بشكل فورى من جانب المجتمع الدولي دون أي تردد أو التفاف.

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