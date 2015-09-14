السفير السورى لدى موسكو ينفى وجود عسكريين روس فى بلاده

نفى السفير السورى لدى روسيا رياض حداد ما تردد عن وجود عسكريين روس فى سوريا ، وقال "نحصل على السلاح والتقنيات العسكرية الروسية بما يتوافق مع الاتفاقيات المبرمة بين البلدين".

وأضاف السفير السورى ، فى حديث مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية الروسية اليوم /الاثنين/ "إن سوريا تتعاون مع روسيا فى العديد من المجالات منذ 40 سنة ، بما فى ذلك فى المجال العسكري".

وتابع إن "ما يقال عن وجود عسكريين روس على الأراضى السورية هو كذب تنشره الدول الغربية والولايات المتحدة".

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