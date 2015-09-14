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السفير السورى لدى موسكو ينفى وجود عسكريين روس فى بلاده

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السفير السورى لدى موسكو ينفى وجود عسكريين روس فى بلاده السفير السورى لدى موسكو ينفى وجود عسكريين روس فى بلاده
نفى السفير السورى لدى روسيا رياض حداد ما تردد عن وجود عسكريين روس فى سوريا ، وقال "نحصل على السلاح والتقنيات العسكرية الروسية بما يتوافق مع الاتفاقيات المبرمة بين البلدين".

وأضاف السفير السورى ، فى حديث مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية الروسية اليوم /الاثنين/ "إن سوريا تتعاون مع روسيا فى العديد من المجالات منذ 40 سنة ، بما فى ذلك فى المجال العسكري".

وتابع إن "ما يقال عن وجود عسكريين روس على الأراضى السورية هو كذب تنشره الدول الغربية والولايات المتحدة".
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