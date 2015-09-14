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"العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم" تنظم معسكرا للمرضى من الأطفال والشباب

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"العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم" تنظم معسكرا للمرضى من الأطفال والشباب "العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم" تنظم معسكرا للمرضى من الأطفال والشباب
أقامت الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم مؤخرا، أول معسكر يقام لأطفال وشباب مرضى السكر بأحد فنادق القوات المسلحة.

وقالت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء بطب قصر العينى رئيس الجمعية، إن المعسكر شمل أنشطة ترفيهية وندوات تعليمية وألعابا وشرحا للغذاء الصحى المتوازن للأطفال المصابين بالسكر، لتجنب المضاعفات الناتجة عن المرض وكيفية حصولهم على الغذاء المتوازن من الفاكهة والخضراوات مع تجنب تناول الحلويات بكثرة والتى قد تسبب لهم مضاعفات.

وأشارت الدكتور إيناس شلتوت أن المعسكر شمل أيضا شرح كيفية أخذ حقن الأنسولين للأطفال المصابين بالنوع الأول من السكر والذى يتطلب علاجهم أخذ حقن الأنسولين.

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مصر 365