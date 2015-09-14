وزيرة السكان: انخفاض أعداد المواليد خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجارى

أكدت الدكتورة هالة يوسف، وزير الدولة للسكان فى حكومة تسيير الأعمال، أن هناك انخفاضا فى أعداد المواليد، والزيادة الطبيعية (الفرق بين المواليد والوفيات) فى إجمالى الستة أشهر الأولى من عام 2015 مقارنة بعام 2014.

وقالت الوزيرة، فى بيان صادر عن الوزارة، إن إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتى تم طلبها من قبل وزارة الدولة للسكان فى إطار اعتمادها لتقارير المتابعة والتقييم على البيانات الإحصائية ومؤشرات الخطط والأنشطة السكانية للوزارة، أكدت انخفاض أعداد المواليد خلال شهور مارس وأبريل ويونيو لعام 2015 مقارنة بنفس الشهور لعام 2014.

-دول يقترب تعداد سكانها من "جمهورية الجهاز الحكومى" لمصر.. لو شغلنا 7 ملايين ممكن نبقى"الدنمارك" ودخل الفرد يصل لـ36 ألف دولار.. أو كـ سويسرا بمعدل 43 ألف دولار للفرد.. أو النمسا بـ42 ألف دولار

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