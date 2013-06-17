إلغاء انتداب مراقب بالفيوم لتعديه لفظياً على زميله داخل اللجنة

شهدت اللجنة رقم 384 بمدرسة عزة زيدان التجريبى للغات بمدينة الفيوم تعدى الملاحظ محمد عبد الله محمد أحمد بالألفاظ على المراقب الأول جمال على أبو سمرة وكاد يحدث بينهما مشاجرة .

أخطر محمود العمريطى وكيل وزارة التربية والتعليم بالواقعة وانتدب كلا من محمد يوسف حسين مدير ادارة التعليم الاعدادى والثانوى بادارة غرب الفيوم وجمال عبد التواب مدير الشئون القانونية بالادارة وتوجها بلجنة الى المدرسة واثبتت التحقيقات صحة الواقعة .

وقررت اللجنة الغاء انتداب الملاحظ واحالته الى الشئون القانونية بالوزارة كما تم اخطار الوزارة عن طريق تواجد عبد الرحمن محمد حمودة عضو لجنة المتابعة بمكتب الوزير والذى قام بتسجيل الواقعة فى تقريره .

من جهة اخرى قام وكيل الوزارة يرافقه محمد المراكبى المشرف العام على الاستراحات بتفقد عدد من استراحات الملاحظين بمدينة الفيوم وتقرر ابعاد مشرف احدى الاستراحات لعدم تواجده مساء بالاستراحة كما تم تجهيز اماكن اخرى للملاحظين بمدرسة المحمدية الاعدادية بالفيوم .