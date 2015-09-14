التضامن: الخط الساخن "16217" لتلقى استفسارات مسابقة وظائف التأمينات يوميًا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن إنشاء خط ساخن برقم 16217 لتلقى استفسارات مسابقة التأمينات يوميًا وفى موعيد العمل الرسمية من 9 صباحًا حتى 3 عصرًا.

وكانت الوزارة أعلنت ظهر اليوم عن إطلاق الموقع الإلكترونى http://ssjobs.egypt.gov.eg/ لتسجيل استمارة إلكترونية اعتبارًا من أمس الأحد 13 سبتمبر.

وقالت الوزارة "للحاصلين على مؤهل عال أو متوسط الذين سبق لهم الاختبار لتسجيل الاستمارة في الفترة من 13-9-2015 إلى 20-9-2015 بالنسبة لمواليد من عام 1984 حتى 1989 وفى الفترة من 21-9-2015 إلى 28-9-2015 بالنسبة لمواليد من 1990 فأعلى وفى الفترة من 29-9-2015 إلى 2015/05/10 لمن تخلف عن التسجيل فى الفترتين المشار إليهما وذلك حتى يتسنى لهم حضور الاختبار التكميلى الإلكترونى".

ونوهت الوزارة إلى أن المتقدمين لشغل وظيفة من وظائف الخدمات المعاونة غير مخاطبين بتسجيل هذه الاستمارة وأكدت أنه لن يسمح مطلقًا لمن لم يسبق له الاختبار بتسجيل بياناته أو حضور الاختبار التكميلى.

وفى السياق نفت الوزارة استبعاد أى ممن سبق لهم الاختبار إعمالا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتنفذ الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الاختبار التكميلى للمسجلين بشفافية مطلقة.

ياتى ذلك في إطار سعي وزارة التضامن الاجتماعي للانتهاء من إجراءات شغل وظائف بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص المعلن عنها بموجب الإعلان رقم 1 لسنة 2014 في أسرع وقت وبشفافية ودقة متناهية.