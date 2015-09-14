"عمداء كليات القاهره": تفعيل الأنشطة لقطع الطريق على التيارات الدينية

قال فتحى عباس، المستشار الإعلامى لرئيس جامعة القاهرة، إن مجلس عمداء الجامعة الذى عقد اجتماعه اليوم؛ لمناقشة الاستعدادات النهائية لبدء الدراسة، شدد على تفعيل الأنشطة الطلابية بداية من العام الدراسى الجديد وتسهيل إجراءات قيد الطلاب القدامى أو الجدد.

وأضاف عباس، فى تصريحات على هامش الاجتماع، أن المجلس شدد على ضرورة التواصل مع الطلاب من جانب العمداء والأساتذة وحل مشكلاتهم بجانب أهمية دور إدارات رعاية الشباب بالكليات لتفعيل الأنشطة وعدم إعطاء الفرصة لأى تيارات دينية تسعى لاستغلال وجودها لتحقيق أغراض سياسية.