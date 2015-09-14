غدا.. اجتماعات الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان بالخرطوم

يفتتح وزير الموارد المائية والكهرباء بالسودان المهندس معتز موسى غدا الثلاثاء، الاجتماع الثانى للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان فى دورتها الخامسة والخمسين، الذى يعقد بمقر الهيئة بالخرطوم، فى إطار الاجتماعات الدورية التى تقوم بها الهيئة لمناقشة أدائها السنوى، والعمل على رفع التوصيات اللازمة لتحقيق آمال ورخاء شعبى وادى النيل.

وصرح مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والرى بالسودان-لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم اليوم الاثنين- بأن الجانبين المصرى والسودانى سيناقشان خلال الاجتماعات -التى تستمر على مدى أسبوع، عددا من المسائل والموضوعات الفنية التى تهم البلدين الشقيقين فى مجال مياه النيل، تشمل متابعة قرارات الهيئة فى الاجتماع السابق، وبحوث تقليل الفاقد بأعالى النيل، وموازنات الخزانات بالسد العالى وخزانات السودان، ومقاومة النباتات الطفيلية بأعالى النيل والنيل الأبيض.

وقال إن الاجتماعات الثنائية للجنة الخبراء الفنيين لمصر والسودان، ستتناول كذلك مجالات التعاون الفنى مع دول حوض النيل، وتطوير أعمال الرصد والقياس على النيل لضبط النهر، وأيضا دراسة ما تم بشأن توسيع اختصاصات الهيئة لمواجهة التحديات فى حوض النيل والتحديات الطبيعية كالتغيير المناخى، والزحف الرملى وخلافه، وكذلك متابعة ما يرد من توصيات فى المؤتمرات الدولية للمياه للاستفادة من مخرجاتها.

وأشار إلى أنه سيتم كذلك مناقشة جدول الأعمال للدورة الخامسة والخمسين، وسبل تطوير الهيئة لمواكبة التغيرات والمستجدات الدولية والتعاون الفنى مع دول حوض النيل.