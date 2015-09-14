أخبار عاجلة

السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
أستاذة سياسات الإدارة عن سقوط «صخور المقطم»: لا تخطيط في مصر -
منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل» -
رئيس «العربية للتصنيع»: لن نترك أطفال الشوارع فريسة للاستغلال -
الرئاسة: العلاقة بين مصر وأمريكا قائمة على تعزيز التعاون العسكري -
كريمة: قتال المسلمين في صدر الإسلام معارك وليس غزوات.. والنبي لم يغزو أحدا -
درويش: استثمارات في المنطقة الاقتصادية بقيمة 15 مليار دولار -
غرفة صناعة الحرف اليدوية توقع برتوكول تعاون مع «جوميا» -
سؤال يطرحه الشيخ خالد الجندي على العلماء والمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - موجز الأخبار لأهم وأخر الأخبار التى حدثت مع ليلى عمر - حلقة الخميس 6-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. تكريم 132 رياضيًا من أبناء السويس فى يوم الوفاء

Google+ Print
كرم اللواء العربى السروى محافظ السويس، وجمال حسب النبى مدير عام الشباب والرياضة، عصر اليوم 132 بطلاً ومتميزًا رياضيًا من أبناء السويس.
>اليوم السابع -9 -2015

وجاء على رأس المكرمين الكابتن غزالى والكابتن كمال فريد الملك والإعلامى أحمد الطيب واسم الإعلامى الراحل محمود الشرقاوى والعقيد وليد الهلالى مدير المدرسة الرياضية العسكرية بالسويس وأبطال محافظة السويس فى ألعاب القوى والملاكمة ورفع الأثقال والمصارعة والجودو والدراجات وباقى الألعاب الفائزين والحاصلين المراكز المتقدمة على مستوى الألعاب فى المجالين المحلى والعالمى.
>اليوم السابع -9 -2015

كما كرم رؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب وعدد من مديرى الشباب والرياضة المتميزين وأبطال الألعاب المختلفة من المؤسسة العسكرية.

وأعرب "السروى" عن اعتزازه بأبناء السويس الرياضيين الأبطال في جميع المحافل المحلية والخارجية وطالبهم بالاستمرار فى التفوق الرياضى والحصول على البطولات والميداليات.

جاء ذلك خلال الاحتفال بيوم الوفاء للأبطال الرياضيين من أبناء السويس فى الألعاب المختلفة الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة بالسويس لتكريم المتفوقين رياضيًا من أبناء المحافظة والذي أقيم بنادى ايران وتحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واللواء العربى السروى محافظ السويس وجمال حسب النبى مدير عام الشباب والرياضة بالسويس.
>اليوم السابع -9 -2015

وفى نهاية الحفل سلم المحافظ ومدير الشباب والرياضة الميداليات وشهادات التقدير للأبطال تكريمًا لهم وتشجيعًا للحصول على بطولات أكثر ورفع اسم السويس في المحافل العالمية.

وحضر التكريم سعيد محمد وكيل مديرية الشباب والرياضة ولفيف من القيادات الرياضية والشبابية والشعبية وممثلو الأندية والشركات وأهالي السويس وأولياء أمور وأسر الأبطال المتفوقين رياضيًا.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أستاذة سياسات الإدارة عن سقوط «صخور المقطم»: لا تخطيط في مصر

أستاذة سياسات الإدارة عن سقوط «صخور المقطم»: لا تخطيط في مصر

منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل»

منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل»

الرئاسة: العلاقة بين مصر وأمريكا قائمة على تعزيز التعاون العسكري

الرئاسة: العلاقة بين مصر وأمريكا قائمة على تعزيز التعاون العسكري

«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك

«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك