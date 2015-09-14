بالصور.. تكريم 132 رياضيًا من أبناء السويس فى يوم الوفاء

كرم اللواء العربى السروى محافظ السويس، وجمال حسب النبى مدير عام الشباب والرياضة، عصر اليوم 132 بطلاً ومتميزًا رياضيًا من أبناء السويس.

وجاء على رأس المكرمين الكابتن غزالى والكابتن كمال فريد الملك والإعلامى أحمد الطيب واسم الإعلامى الراحل محمود الشرقاوى والعقيد وليد الهلالى مدير المدرسة الرياضية العسكرية بالسويس وأبطال محافظة السويس فى ألعاب القوى والملاكمة ورفع الأثقال والمصارعة والجودو والدراجات وباقى الألعاب الفائزين والحاصلين المراكز المتقدمة على مستوى الألعاب فى المجالين المحلى والعالمى.

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كما كرم رؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب وعدد من مديرى الشباب والرياضة المتميزين وأبطال الألعاب المختلفة من المؤسسة العسكرية.

وأعرب "السروى" عن اعتزازه بأبناء السويس الرياضيين الأبطال في جميع المحافل المحلية والخارجية وطالبهم بالاستمرار فى التفوق الرياضى والحصول على البطولات والميداليات.

جاء ذلك خلال الاحتفال بيوم الوفاء للأبطال الرياضيين من أبناء السويس فى الألعاب المختلفة الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة بالسويس لتكريم المتفوقين رياضيًا من أبناء المحافظة والذي أقيم بنادى مصر ايران وتحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واللواء العربى السروى محافظ السويس وجمال حسب النبى مدير عام الشباب والرياضة بالسويس.

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وفى نهاية الحفل سلم المحافظ ومدير الشباب والرياضة الميداليات وشهادات التقدير للأبطال تكريمًا لهم وتشجيعًا للحصول على بطولات أكثر ورفع اسم السويس في المحافل العالمية.

وحضر التكريم سعيد محمد وكيل مديرية الشباب والرياضة ولفيف من القيادات الرياضية والشبابية والشعبية وممثلو الأندية والشركات وأهالي السويس وأولياء أمور وأسر الأبطال المتفوقين رياضيًا.



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