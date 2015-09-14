تدريب دولى لفريق الرعاية الصحية بجامعة المنصورة

نظمت كلية التمريض دورة تدريبية على تطبيق نظام المرافقة المدربة أثناء الولادة باستخدام اللوح القلاب ضمن فعاليات المشروع الإقليمى الدولى والممول من منظمة الصحة العالمية بعنوان تنفيذ نموذج المرافقة المدربة فى المستشفيات العامة فى ثلاثة بلدان عربية متوسطة الدخل فى المنصورة وبيروت ودمشق تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة.

وعقدت الدورة فى كلية طب المنصورة تحت إشراف الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب، والدكتور ناصر اللقانى رئيس قسم التوليد وأمراض النساء، وتنظيم الدكتور رفيق بركات الأستاذ المساعد بالقسم، وبحضور عدد من الأطباء المقيمين وأطباء الامتياز وعدد من الحكيمات بالقسم وقد بلغ عدد المتدربين 40 متدربًا.

وقام بتنفيذ التدريب الدكتورة رنا برازى من الجامعة الأمريكية ببيروت والدكتورة أمينة النمر الأستاذ المساعد بقسم تمريض صحة المرأة والتوليد ومنسق المشروع بجمهورية مصر العربية.

وتناولت الدورة تدريب الفريق الصحى والفريق التنفيذى وذلك للبدء فى تطبيق المرحلة التنفيذية للمشروع والذى يهدف من تطبيق هذا النظام إلى تحسين جودة مستوى الرعاية الصحية المقدمة للسيدات فى الولادة وخفض معدلات الولادة القيصرية وتقليص مدة الولادة وكذلك مدة المكوث فى المستشفى بالإضافة إلى تحسين صحة الأم والمولود.

وحضر التدريب عدد كبير من أعضاء قسم التوليد وأمراض النساء منهم الدكتورة ليلى البغدادى والدكتور لطفى شريف والدكتور عبد المجيد مشالى والدكتور أنس محمد جمال.

وقد اختتمت الدورة وسط ترحيب شديد ودعم من الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب والدكتور ناصر اللقانى لتطوير وتحديث غرف الولادة وذلك لتقديم أفضل رعاية صحية للسيدات المصريات فى الولادة.