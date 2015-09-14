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بالصور.. إنارة خمسة تجمعات بدوية فى شرم الشيخ بتكلفة 27 مليون جنيه

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أعطى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، إشارة البدء لإنارة خمسة تجمعات بدوية بمدينة شرم الشيخ وهى تجمع الشرفا الغربية والشرفا الشرقية ووادى مندر ووادى سبيته ومنحر الناقة.
>اليوم السابع -9 -2015

وأكد المحافظ أن إنارة هذه التجمعات تأتى فى إطار توصيل الخدمات والمرافق للبدو فى التجمعات البعيدة مشيرًا إلى أن المحافظة بصدد توصيل الكهرباء لثلاثة أودية أخرى حتى تتوافر الكهرباء للأهالى البدو فى كافة وديان المحافظة.

وأضاف أن توصيل الكهرباء لهذه الأماكن سيخدم رحلات السفارى ومضمار الهجن المزمع إقامته فى تلك المنطقة.

من جانبه، أشاد اللواء مهندس محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، بجهود رجال التعمير بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدًا على مواصلة العمل من أجل توصيل كافة الخدمات والمرافق إلى بدو جنوب سيناء.

وأشاد أبناء البادية بتوصيل الكهرباء لهم وسادت الفرحة جموع أبناء الوديان الخمسة متمنين مزيدا من الخدمات التنموية الأخرى.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365