المصرية لرعاية الصحة الإنجابية تطلق مبادرة "حق مرضى السرطان فى الإنجاب"

تحت رعاية وزارة الصحة تنظم الجمعية المصرية لرعاية الصحة الإنجابية بالتعاون مع مستشفى آدم الدولى مؤتمرها الدولى الثانى للخصوبة والعقم يوم الخميس القادم الموافق 17 سبتمبر الجارى، بمشاركة 500 طبيب وأخصائى و30 من الخبراء العرب والأجانب المتخصصين فى تشخيص وعلاج العقم وتأخر الإنجاب بأحدث الوسائل فى العالم.

وأكد الدكتور مدحت عامر أستاذ الذكورة والتناسل والجراحات الميكروسكوبية الدقيقة والعقم والحقن المجهرى بطب قصر العينى مدير مستشفى آدم الدولى، أن المؤتمر يطلق فى دورته الثانية مبادرته الجديدة بعنوان "الحق لمرضى السرطان فى الإنجاب" مستعرضا أحدث الدراسات والجهود البحثية والمعملية لتأمين قدرة مرضى السرطان على الإنجاب بعد إتمام الشفاء من خلال تكنولوجيا تجنب المريض التأثيرات السلبية للعلاج الكيماوى والإشعاعى على الخصوبة.

وأشار الدكتور مدحت عامر أستاذ الذكورة والتناسل والجراحات الميكروسكوبية الدقيقة والعقم والحقن المجهرى بطب قصر العينى، أن المؤتمر يستعرض أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية فى تجميد البويضات قبل تخصيبها لإعادة استخدامها فى مراحل عمرية أخرى ومواصلة لتلك الجهود يخصص المؤتمر الثانى للخصوبة جلسة بحثية لمناقشة تطبيق أحدث الأساليب فى هذا الشأن وهو تقنية تجميد أنسجة المبايض، ليتم إعادة زراعتها فيما بعد الشفاء من السرطان وليكون المبيض قادرا على إنتاج البويضات بصورة طبيعية.

وأوضح أن الخبراء الأوروبيين الأكثر مهارة يقومون بتطبيق ذلك لتدريب أطباء وأخصائى الأجنة ببعض المستشفيات الخاصة على هذه التقنية الأحدث فى العالم والتى سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر لتيسير سبل حياة طبيعية وسعيدة بعد فترة المعاناة مع مرض السرطان.

وقال إن تجميد الحيوانات المنوية تعتبر لتقنية الأحدث عالميا للحفاظ على الحيوانات المنوية بحالة جيدة بعد فكها من حالة التجميد، استعدادا لاستخدامها لإحداث الحمل.

وأضاف الدكتور مدحت عامر، يناقش المؤتمر الثانى للخصوبة والعقم بروتوكول العمل للتنسيق بين أخصائى الخصوبة والأورام لمتابعة حالات الأطفال المصابين بالسرطان لاتخاذ الوسائل العلاجية والوقائية المناسبة لحفظ قدرتهم على الإنجاب بعد الشفاء من المرض وعدم تأثر خصوبتهم بالعلاج الكيماوى والإشعاعى.