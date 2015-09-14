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بعد حادث الواحات.. غرفة السياحة: إجراءات حاسمة ضد شركات مخالفة تصل لإلغاء الترخيص

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بعد حادث الواحات.. غرفة السياحة: إجراءات حاسمة ضد شركات مخالفة تصل لإلغاء الترخيص بعد حادث الواحات.. غرفة السياحة: إجراءات حاسمة ضد شركات مخالفة تصل لإلغاء الترخيص

أرشيفية

أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة؛ إنها تلقت خبر حادث الواحات الأليم بمزيد من الحزن، مشيرة إلى أن الحادث أودى بحياة مجموعة من السياح الأجانب الأبرياء وهم في طريقهم لزيارة الواحات والصحراء الغربية لمصر، والذين أصيبوا بطريق الخطأ إثر عمليات تصفية بعض الإرهابيين فى تبادل إطلاق النار بين الإرهابيين وقوات الأمن حيث أنهم تواجدوا في مكان محظور التواجد فيه أمنيًا، وذلك بعد لانحرافهم عن خط السير الرئيسي المسموح به.

أشارت الغرفة إلى أنه جار الآن التحقيق في وزارة السياحة مع الشركة المنفذة للبرنامج السياحي ونؤكد على أنه سوف تتخذ إجراءات حاسمة ضد الشركات المخالفة قد تصل إلى حد إلغاء الترخيص ، حيث أن الغرفة قد عممت المنشورات الدوريه التي تلزم الشركات بعدم الخروج عن خط السير المحدد من الجهات الأمنيه في كافة أرجاء وليس في الصحراء الغربية فقط.

وأكدت الغرفة أن المخطئ سوف ينال جزائه المناسب والرادع إثر انتهاء التحقيقات الجاريه حالياً ، كما أن الغرفة طلبت من وزارة السياحة إيقاف الشركات المخالفه إيقافاً كلياً لحين انتهاء التحقيق.

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