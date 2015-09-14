انهيار عقار في الإسماعيلية دون إصابات

انهارت، قبل قليل، بمدينة الإسماعيلية عمارة سكنية يعيش بها 5 أسر خلال أعمال حفر لعمارة سكنية جديدة ملاصقة لها بوسط المدينة.

وقالت مصادر طبية، إنه لم يصب أي من المواطنيين أوالسكان بالانهيار وتدخلت قوات الدفاع المدنى لإخلاء باقى السكان والآثاث الخاص بهم فور بدء الانهيار الجزئى للعقار بينما طالب السكان المحافظة بتوفير مكان بديل لهم.

ووعد اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيلية بتوفير ايواء عاجل للأسر المتضررة البالغ عددها 5 أسر فيما قرر فتح تحقيق فى الواقعة مطالبا المواطنيين الصادر لهم قرارات ازاله بالاخلاء الفورى للعقارات حماية لأرواحهم.