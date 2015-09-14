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وصول 27 ألف و497 طن فحم بترولي لميناء سفاجا

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وصول 27 ألف و497 طن فحم بترولي لميناء سفاجا وصول 27 ألف و497 طن فحم بترولي لميناء سفاجا

أرشيفية

صرح عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بالسويس أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة سيل كينت و على متنها 27 ألف و 497 طن فحم بترولي أخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم لصالح شركة للألومنيوم.

وأضاف مصطفى أنه تم رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة، حيث قامت الهيئة بإلزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام و تداول الفحم البترولي و الحجرى طبقا لتعديل اللائحة التنفيذية الصادرة من رئيس مجلس الوزراء رقم ( 964 ) لسنة 2015 بتاريخ 19/4/2015 لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ( ملحق رقم 12 ) .

مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة اعمال التفريغ و التخزين و اعداد تقرير بعد الانتهاء من كافة الاعمال ، على جانب اخر يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة مسرة و على متنها 871 راكب و 113 سيارة .

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