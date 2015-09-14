السكرتير العام لمحافظة الأقصر يستمع لشكاوى المواطنين في اليوم المفتوح‎

عقد اللواء عادل مهران، سكرتير عام محافظة الأقصر، الاثنين، لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين بمقر ديوان عام المحافظة، للتعرف على مطالب واحتياجات المواطنين وبحث مشاكلهم ووضع حلول لها.

وحضر لقاء اليوم المفتوح كل من رؤساء مدن الأقصر والبياضية والطود وإسنا وأرمنت والزينية وعدد من وكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية بالمحافظة، والعشرات من أهالي المحافظة.

> واستمع مهران، إلي شكاوي المواطنين ومتطلباتهم في قطاعات الصحة والتعليم والمرافق والإسكان والبنية التحتية والزراعة، ومطالب عدد من الأسر الأولى بالرعاية.

وطالب سكرتير عام محافظة الأقصر رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات بضرورة التعاون مع الأهالي لحل مشكلاتهم وإيجاد أنسب الحلول التي تتيح حصول كل مواطن على حقه بما لا تتعارض مع القوانين.