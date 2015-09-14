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مصر للطيران: 21 رحلة لنقل الحجاج للأراضي المقدسة يوميًا

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مصر للطيران: 21 رحلة لنقل الحجاج للأراضي المقدسة يوميًا مصر للطيران: 21 رحلة لنقل الحجاج للأراضي المقدسة يوميًا

أرشيفية

صرح الطيار هشام النحاس، رئيس شركة للطيران للخطوط الجوية، أنه من المقرر أن تُسير الشركة، غدًا الثلاثاء، 18 رحلة جوية من مطار القاهرة لنقل 4696 حاجًا من حجاج بيت الله الحرام إلى .

و تُقلع 14 رحلة جوية إلى جدة على متنها 3641 حاجًا من بينهم 4 رحلات جوية تقلع من مطار الأقصر و4 رحلات جوية إلى المدينة المنورة لنقل 1055 حاجًا من حجاج قرعة محافظات الجيزة – الأقصر – قنا – سوهاج وتضمن محافظات الشرقية – بني سويف – شمال سيناء – الدقهلية – المنيا – الأقصر – سوهاج، فضلًا عن حجاج ترانزيت لاجوس ، موسكو، مانشستر، جنيف، الجزائر، فرانكفورت ، شارل ديجول، لندن ، اثينا ، ابوجا ، عنتيبي ، تورنتو، نيويورك ، درا السلام ، بكين ، جوهانسبرج ، أبيدجان، بالإضافة إلى حجاج شركات السياحة وبعض الجهات الحكومية.

شركة مصر للطيران تُسير، اليوم الاثنين، أعلي معدل تشغيل خلال مرحلة الذهاب وهو 24 رحلة جوية من مطار القاهرة لنقل 6223 حاجًا من حجاج بيت الله الحرام إلى السعودية، تُقلع 13 رحلة جوية إلى جدة على متنها 2939 حاجًا و11 رحلة جوية إلى المدينة المنورة لنقل 3284 حاجًا .

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