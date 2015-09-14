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تأجيل محاكمة 33 من أنصار الإخوان في المنيا‎

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تأجيل محاكمة 33 من أنصار الإخوان في المنيا‎ تأجيل محاكمة 33 من أنصار الإخوان في المنيا‎

أرشيفية

أجلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح محاكمة 33 من أنصار مرسي فى أحداث تظاهر والانضمام إلى جماعة محظورة الى جلسة شهري أكتوبر وديسمبر المقبليين، مع استمرار حبس المتهمين.

أجلت المحكمة محاكمة 33 بمركز بني مزار شمال المحافظة، بينهم ممدوح مبروك مدير المكتب الإداري لجماعة الإخوان الى جلسة اليوم الثاني من دور شهر أكتوبر مع استمرار حبس 9 متهمين حضروا جلسة اليوم وإعلان 5 متهمين لم تعلنهم النيابة من الجلسة الماضية.

أحالت النيابة العامة المتهمين الى محكمة الجنايات بتهمة الإنضمام الى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب بمركزي سمالوط وبني مزار، عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

شمل قرار الإحالة أن المتهمين اشتركوا فيما بينهم على التحريض وإثارة الشغب والعنف والتظاهر ضد مؤسسات الدولة.

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