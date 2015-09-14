بالصور.. تكريم 132 رياضيًا من أبناء السويس في يوم الوفاء‎

كرم اللواء العربي السروي، محافظ السويس، وجمال حسب النبي مدير عام الشباب والرياضة عصر اليوم 132 بطلًا ومتميزًا رياضيًا من أبناء السويس، وعلي رأسهم الكابتن غزالي ووالكابتن كمال فريد الملك والإعلامي أحمد الطيب واسم الإعلامي الراحل محمود الشرقاوي والعقيد وليد الهلالي مدير المدرسة الرياضية العسكرية بالسويس وأبطال محافظة السويس في العاب القوى والملاكمة ورفع الأثقال والمصارعة والجودو والدراجات وباقي الألعاب الفائزين والحاصلين المراكز المتقدمة على مستوى الألعاب فى المجالين المحلي والعالمي.

كرم رؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب وعدد من مديري الشباب والرياضة المتميزين وأبطال الألعاب المختلفة من المؤسسة العسكرية.

وأعرب السروي عن اعتزازه بأبناء السويس الرياضيين الأبطال في جميع في المحافل المحلية والخارجية وطالبهم بالاستمرار في التفوق الرياضي و الحصول علي البطولات والميدليات.

جاء ذلك خلال الإحتفال بيوم الوفاء للأبطال الرياضيين من أبناء السويس فى الألعاب المختلفة الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالسويس لتكريم المتفوقين رياضياً من أبناء المحافظة، والذي أقيم بنادي مصر إيران، وتحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة و اللواء العربي السروي محافظ السويس وجمال حسب النبي مدير عام الشباب والرياضة بالسويس.

وفي نهاية الحفل سلم المحافظ ومدير الشباب والرياضة الميداليات وشهادات التقدير للأبطال تكريماً لهم وتشجيعاً للحصول علي بطولات أكثر ورفع اسم السويس في المحافل العالمية.

حضر التكريم سعيد محمد وكيل مديرية الشباب والرياضة ولفيف من القيادات الرياضية والشبابية والشعبية وممثلي الأندية والشركات وأهالي السويس وأولياء أمور وأسر الأبطال المتفوقين رياضياً.