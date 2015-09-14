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تخصيص 40 فدانًا لبناء مساكن بديلة لسكان المناطق الآثرية بالقرنة في الأقصر‎

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تخصيص 40 فدانًا لبناء مساكن بديلة لسكان المناطق الآثرية بالقرنة في الأقصر‎ تخصيص 40 فدانًا لبناء مساكن بديلة لسكان المناطق الآثرية بالقرنة في الأقصر‎

العميد أيمن الشريف

أعلن العميد أيمن الشريف، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، عن تخصيص مساحة 40 فدان بالظهير الصحراوي لنقل سكان الرامسيوم والقرنة القديمة و الراوجح والطارف، وذلك لوقوع مساكنهم القديمة فوق أراضي تابعة لهيئة الآثار.

و أوضح الشريف أن الموقع الجديد عبارة عن 40 فدان بالظهير الصحراوي، تم تقسيمها علي أن تكون نسبة 50% منها للوحدات السكنية، و 25% من المساحة للخدمات، والتي هي عبارة عن مدرسة و مكتب بريد و مسجد وسوق، ونسبة 20% من المساحة للطرق والممرات وأخيراً 5% للحدائق والمنتزهات.

و أشار الي تقسيم مساحة الـ 40 فدان الي 500 قطعة مساحة الواحدة منها 180 متر، علي أن يتم البناء علي مساحة 120 متر، ويكون البناء عبارة عن طابقين بالإضافة للطابق الأراضي.

وتابع ئيس المدينة : ’’تبلغ تكلفة وضع البنية الأساسية فقط للموقع بالكامل من صرف صحي و كهرباء و غاز 150 مليون جنيه‘‘.

ولفت “الشريف” الي أنه سيتم الإتفاق مع الأهالي أن يتحمل كل منهم تكلفة بناء الوحدة السكنية الخاصة به مقابل عقود تمليك للأراضي ورخصة بناء حتى طابقين، مشيراً الي انهم يقوموا بدراسة إمكانية ان يتم بناء الوحدات السكنية بالتنسيق مع أحد البنوك علي أن يتم تقسيط تكلفة البناء للأهالي علي 20 عام.

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