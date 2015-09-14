حريق في معبد الكرنك بسبب عاصفة ترابية بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر، مساء الاثنين، عاصفة ترابية تسببت في ضعف الرؤية وسقوط عدد من الأشجار والنخيل ووقوع حوادث سير ونشوب حرائق في بعض المناطق.

بمنطقة كورنيش النيل سقطت لوحة إعلانية ضخمة بسبب الرياح وفي طريق المطار سقطت بعض الأشجار، واصطدمت سيارة بالسور الحديد للكوبري العلوي دون وقوع إصابات وفي منطقة السوفيتيل بالعوامية سقطت شجرة نخيل وتسببت في إعاقة حركة المرور.

وفي منطقة الكرنك شب حريق في الحشائش المحيطة بالسور الشرقي لمعبد الكرنك وانتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحريق للسيطرة عليه.

من جانبه أمر محمد بدر، محافظ الأقصر، رؤساء المدن والقري والأحياء بإعلان حالة الطوارئ وتوزيع سيارات الإسعاف والإطفاء بمختلف أنحاء المحافظة تحسبا لأي طوارئ.

أمر محافظ الأقصر بسرعة رفع المخلفات والإشغالات التي خلفتها العاصفة التراببية.