أخبار عاجلة

السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
أستاذة سياسات الإدارة عن سقوط «صخور المقطم»: لا تخطيط في مصر -
منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل» -
رئيس «العربية للتصنيع»: لن نترك أطفال الشوارع فريسة للاستغلال -
الرئاسة: العلاقة بين مصر وأمريكا قائمة على تعزيز التعاون العسكري -
كريمة: قتال المسلمين في صدر الإسلام معارك وليس غزوات.. والنبي لم يغزو أحدا -
درويش: استثمارات في المنطقة الاقتصادية بقيمة 15 مليار دولار -
غرفة صناعة الحرف اليدوية توقع برتوكول تعاون مع «جوميا» -
سؤال يطرحه الشيخ خالد الجندي على العلماء والمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - موجز الأخبار لأهم وأخر الأخبار التى حدثت مع ليلى عمر - حلقة الخميس 6-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

حريق في معبد الكرنك بسبب عاصفة ترابية بالأقصر

Google+ Print
حريق في معبد الكرنك بسبب عاصفة ترابية بالأقصر حريق في معبد الكرنك بسبب عاصفة ترابية بالأقصر

أرشيفية

شهدت محافظة الأقصر، مساء الاثنين، عاصفة ترابية تسببت في ضعف الرؤية وسقوط عدد من الأشجار والنخيل ووقوع سير ونشوب حرائق في بعض المناطق.

بمنطقة كورنيش النيل سقطت لوحة إعلانية ضخمة بسبب الرياح وفي طريق المطار سقطت بعض الأشجار، واصطدمت سيارة بالسور الحديد للكوبري العلوي دون وقوع إصابات وفي منطقة السوفيتيل بالعوامية سقطت شجرة نخيل وتسببت في إعاقة حركة المرور.

وفي منطقة الكرنك شب حريق في الحشائش المحيطة بالسور الشرقي لمعبد الكرنك وانتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحريق للسيطرة عليه.

من جانبه أمر محمد بدر، محافظ الأقصر، رؤساء المدن والقري والأحياء بإعلان حالة الطوارئ وتوزيع سيارات الإسعاف والإطفاء بمختلف أنحاء المحافظة تحسبا لأي طوارئ.

أمر محافظ الأقصر بسرعة رفع المخلفات والإشغالات التي خلفتها العاصفة التراببية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا