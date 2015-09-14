بينيتث: التناوب ليس نزوة بل طريقة لاخراج قوى الفريق.. ورونالدو ليس أفضل من دربته

(إفي): قال المدير الفني لريال مدريد الإسباني رافائيل بينيتث إن تطبيق التناوب لمنح الراحة لبعض اللاعبين الأساسيين ليس "نزوة" مشيرا إلى أنه يهدف لـ"اخراج كل القوى الموجودة بالفريق".

وكان بينيتث منح في الجولة الثالثة بالدوري الإسباني راحة لعدد من لاعبيه مثل الألماني توني كروس الذي لم يشارك في اللقاء.

وصرح المدرب في مؤتمر صحفي يوم الاثنين قبل مواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني في الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا "التناوب ليس نزوة بل طريقة لاستغلال كل القوى الموجودة لدى الفريق، أحيانا نخطىء في بعض القرارات، مسألة دخول اللاعب في سياسة التناوب تعتمد على مستواه ومركزه، يوجد بعض اللاعبين الذين يحتاجون للتغيير وأخرون ليسوا في حاجة لهذا، كل شخص يبذل ما لديه من مجهود وفي ظل ما هو موجود لدينا سننفذ التغييرات الضرورية".

وأضاف بينيتث "لا يمكن اطلاق مصطلح سياسة التناوب على ما يحدث، بل بكل بساطة بعض اللاعبين سيتم تغييرهم والبعض الأخر لا، لدينا فريق جيد ويجب استغلاله لأقصى درجة".

وبخصوص لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو قال: "إنه ممتاز ومن أفضل اللاعبين، لا يمكنني اعتباره أفضل لاعب دربته، ولكنه حاليا أفضل لاعب في العالم، لم أكن محظوظا بمشاهدة دي ستيفانو يلعب بصورة مباشرة ولكنني أعرفه، كان تنافسيا ويحب الفوز مثل راؤول، وكريستيانو يتمتع بهذه العقلية".

وأردف بينيتث "من الصعب القول بأن كريستيانو يتحسن لأنه ممتاز بالفعل، وأنا راض عن تحقيق الفريق للفوز وأتمنى أن يتوج رونالدو بالكثير من الألقاب مع الفريق".

وتحدث المدرب أيضا عن مركز البرتغالي في الملعب وتطور الويلزي جاريث بيل حيث أشار إلى أنه يتمتع بـ"الحرية" مثل الآخرين في الهجوم.

وأعرب بينيتث عن رضاه بخصوص استعداد لاعبيه في المشاركة في المرحلة الدفاعية وهذا أمر لا يدعو للقلق، فيما طالب لاعبه إيسكو ألاركون بتسجيل عدد أكبر من الأهداف ليكمل العمل الذي يقوم به على الملعب خاصة في ظل إصابة الكولومبي جيمس رودريجيز.