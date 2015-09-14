بالفيديو..شقيق أحد ضحايا الواحات لمحلب:"مش عارفين جثته فين..أنت خذلتنى"

سيطرت حالة من الغضب الشديد، على أسرة المرشد السياحى المرافق للوفد المكسيكى الذى لقى مصرعه أمس فى حادث الواحات بالصحراء الغربية، الذى أسفر عن مصرع 12 شخصا بالخطأ، بسبب فشلهم فى العثور على جثته حتى الآن.

وحرص أحد اشقاء الضحية على الحديث إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أثناء مغادرته مستشفى دار الفؤاد، قائلا:”أنت خذلتنى”، معترضا على عدم قدرته على معرفة مكان جثة أخيه حتى الآن.

ووجه شقيقه الآخر كلمة إلى وزير الصحة الدكتور عادل العدوى، قائلا:”أتحداك لو تعرف مكانهم فين”.

وقرر إبراهيم محلب رئيس حكومة تسيير الأعمال تشكيل لجنة أزمة برئاسته، وبعضوية كل من عادل العدوى وزير الصحة وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ووزير الخارجية، لمتابعة الموقف فى حادث الواحات، الذى وقع مساء أمس الأحد، أثناء قيام قوات مشتركة بين الجيش والشرطة بملاحقة العناصر الإرهابية بصحراء الواحات، فتم التعامل بطريق الخطأ مع 4 سيارات دفع رباعى كانت موجودة فى المنطقة المحظورة، تبين أنها تقل فوجًا سياحيًا “مكسيكى الجنسية.

كانت مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر، استقبلت عددا من ضحايا ومصابى حادث الواحات، حيث شهد محيط المستشفى تواجدا مكثفا لقوات الجيش والشرطة، وعدد من قيادات الداخلية، لمتابعة ملابسات الحادث والاطمئنان على المصابين نتيجة الحادث.

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