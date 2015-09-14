مجلس الوزراء: محلب وجه بدراسة تعويض المصريين المصابين بحادث الواحات

أكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء فى حكومة تسيير الأعمال قام خلال زيارته للمصابين بدار الفؤاد، بالاطمئنان على صحة المصابين، ووجه وزير الصحة بتقديم أعلى درجات الرعاية والاهتمام إلى أن يتماثلوا للشفاء فى أسرع وقت.

كما وجه وزيرة التضامن الاجتماعى بدراسة التعويضات التى تقدم فى مثل هذه الظروف للمصريين، وكلف خلية الأزمة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بإعداد تقرير متابعة مستمر لتطورات الحادث وحالة المصابين.

وأضاف القاويش فى بيان له اليوم الاثنين أن رئيس مجلس وزراء حكومة تسيير الأعمال التقى فى المستشفى بمندوب من سفارة دولة المكسيك بالقاهرة، وقام بإجراء اتصال هاتفى بالسفير المكسيكى لدى القاهرة، حيث أعرب محلب عن تعازيه للحكومة المكسيكية لضحايا الحادث المؤسف، وأكد أن التحقيقات مستمرة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته كاملة.