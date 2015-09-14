عشرات الفلسطينيين يتظاهرون فى مدينة رام الله نصرة للقدس والأقصى

تظاهر العشرات من الطلبة والأسرى المحررين الفلسطينيين، ظهر اليوم الاثنين، وسط مدينة رام الله، نصرة لمدينة القدس والمسجد الأقصى الذى يتعرض لاقتحامات إسرائيلية يومية، أسفرت عن تخريب وإصابات واعتقالات بين المصلين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الاثنين، أن العشرات من عناصر حركة "الشبيبة الفتحاوية" من جامعة القدس المفتوحة، رددوا هتافات تندد بالاحتلال الإسرائيلى، وتدعو للنفير العام لنصر الأقصى الذى يتعرض لحملة اعتداءات شرسة بشكل يومى، ومنها: "ع القدس رايحين شهداء بالملايين"، وهو الهتاف الذى كان يردده الرئيس الشهيد ياسر عرفات، وبات هتاف الآلاف من الفلسطينيين فى المظاهرات وتشييع الشهداء.

وقال منسق التظاهرة من جامعة القدس المفتوحة وسام يوسف: إن الدفاع عن المسجد الأقصى واجب على كل فلسطينى، ويجب أن تشارك كافة فئات الشعب فى معركة الدفاع عنه.

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