رئيس البعثة الطبية يطمئن على الحجاج المرضى ويؤكد: 18 غادروا المستشفيات

زار الدكتور هشام عطا، رئيس البعثة الطبية للحج بوزارة الصحة، عددًا من المصابين والمرضى فى مستشفى الدار بالمدينة المنورة للاطمئنان على تلقيهم الرعاية الطبية.

وقال الدكتور هشام عطا خلال زيارته إن عدد المرضى الذين دخلوا مستشفيات المدينة ومكة بلغ 28 وخرج منهم 18 بعد تحسن حالاتهم الصحية.

ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عثمان رئيس العيادات الطبية فى المدينة عدم وجود أى أمراض وبائية مشيرًا إلى توفر كميات كبيرة من الأدوية ومصل إنفلونزا الطيور.

وتابعت الدكتورة سيدة مشرف مسئول الاتصالات بعيادات المدينة وجود تعاون كبير بين المستشفيات السعودية والبعثة الطبية المصرية لخدمة المرضى وضمان تلقيهم العلاج.



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