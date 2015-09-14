تجمهر مرشحى المنيا أمام مستشفى الرمد بسبب عدم وصول التقارير الطبية

تجمهر أكثر من 150 مرشحا من مختلف دوائر محافظة المنيا أمام مستشفى الرمد بمدينة المنيا بسبب عدم تسليمهم التقارير الطبية الخاصة بهم تمهيدا لتسليمها إلى لجنة الانتخابات.

وقال المهندس هانى جمال، مرشح دائرة بنى مزار، إن هناك حالة من الغضب بين المرشحين بسبب عدم تسلم الكشوف الطبية، وأضاف أن العدد يتجاوز 150 مرشحا، مؤكدا أن المتقدمين للترشيح تجمعوا منذ الصباح الباكر أمام المستشفى لتسلم التقرير لتسليمها إلا أنهم فوجئوا بنتيجة تحاليل الدم فقط التى يتم تسليمها.

وأكد أنه تم الاتصال بالنجدة استعدادا لتحرير محضر بالواقعة، فيما أضاف أحمد شمردن مرشح دائرة بنى مزار ومطاى، أن المرشحين توجهوا إلى مكتب رئيس لجنة تلقى الطلبات الخاصة بالمرشحين.

>

وأضاف مصطفى على محمود مرشح دائرة مركز ملوى، أن هناك تباطئا شديدا من قبل اللجنة الطبية لتسليم الكشوف الطبية إلى المرشحين، وأن المرشحين متواجدون منذ الساعات الأولى أمام مقر اللجنة لتسلم التقارير واستطرد: إلا أننا فوجئنا بعدم وجود التقارير، وطالب الصحة بسرعة تسليم التقارير للمرشحين.

عمرو الشوبكى يسلم الكشف الطبى للجنة محكمة جنوب الجيزة

حيثيات الحكم بقبول أوراق مرشح بمصر القديمة: الرفض مخالف لحكم القانون

عبد الجليل مصطفى يقيم دعوى لإلزام "العليا للانتخابات" بإعادة فتح باب الترشح

"العليا للانتخابات" تحذر المرشحين من مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية ومدتها المحددة.. وتؤكد: إزالة أى لافتات على نفقة المرشح المخالف.. ولجان تلقى الطلبات تواصل تسلم التقارير الطبية

تيار الاستقلال يطالب الداخلية بسرعة ضبط أوراق ترشح قائمة شرق الدلتا المسروقة

القضاء الإدارى يقضى بقبول أوراق مرشح حاصل على شهادة تلمذة صناعية