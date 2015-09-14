تعليم المنيا يبدأ الحملة القومية لصيانة المدارس وتجميلها اليوم

أعلن رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا عن البدء فى تنفيذ الحملة القومية لصيانة وتجميل المدارس بالمنيا، ابتداءًا من اليوم 14 وحتى 17 سبتمبر الجاري، والتي تقودها وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، وذلك فى اطار اهتمام الدولة برفع كفاءة وتطوير المدارس لبدء عام دراسى جديد بمدرسة آمنة ونظيفة وجميلة .

قال وكيل الوزارة ان هذه الحملة تهدف الى تحقيق الارتقاء بالعملية التعليمية من خلال تحسين وتجميل وصيانة المدارس بما يحقق جودة المبنى المدرسى وتدريب الطلاب على العمل التطوعى والاجتماعى لخدمة البيئة المدرسية والمجتمع المحلى المحيط وتدعيم السلوكيات الايجابية لديهم من خلال العمل التعاونى ( العمل فى فريق) بالاضافة الى غرس العديد من القيم الايجابية لدى الطلاب والتى تتمثل فى الحفاظ على الملكية العامة ، وتحمل المسئولية والاعتماد على النفس مع احترام العمل اليدوى وثقافة التطوع .

واضاف ان الحملة يشارك فى تنفيذها اتحادات الطلاب بالمحافظة واولياء الامور ومؤسسات المجتمع المدنى مع تقديم كافة اشكال الدعم اللازم من خلال تضافر كافة الجهود بالدولة سواء حكومية او مجتمعية من اجل إنجاح الحملة .