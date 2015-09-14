تعديل في المدارس البديلة لمدارس قرار الإخلاء بالسويس

أعلنت إدارة شمال التعليمية عن تغيير فى واحدة من المدارس البديلة لمدارس قرار الإخلاء حيث تحتفظ إدارة شمال بتسع مدارس من إجمالى مدارس الإخلاء الكامل و عددها 11 مدرسة و أوضح رؤوف عياد وكيل إدارة شمال أن مدرسة المستقبل الابتدائية سوف يتم إلحاقها فى فترة مسائية إلى مدرسة حافظ إبراهيم بدلاً من مدرسة توفيق الحكيم الابتدائية و التى حصلت أمس على قرار بدء أعمال اعتماد الجودة خلال أيام.

و فيما يخص مدارس الإخلاء الجزئى التابعة لإدارة جنوب التعليمية أوضحت عيوشة عبد العزيز وكيل الإدارة أنه بخصوص مدرسة بورتوفيق للتعليم الأساسى أن اللجنة الاستشارية لهيئة الأبنية التعليمية قررت عدم إخلاء المبنى الجديد الكبير و الاكتفاء بإخلاء المبنى القديم على أن تنتظم الدراسة بالمبنى الجديد.

كما أضافت عيوشة أنه بالنسبة لمدرسة التجارة المتقدمة و استناداً إلى تقرير قدمه محمد عزب مدير عام التعليم الفنى فأعمال الترميم و الإصلاح تتم فى مبنى غير مستخدم لا يتواجد به طلاب و بعيد عن المبنى الرئيسي للدراسة ومنطقة تجمع الطلاب مؤكدة عدم وجود أية خطورة على الطلاب فى وجود أعمال الترميم.

و على قرار الإخلاء أكد فى بيان إعلامى عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس أن عملية الإخلاء لعدد 11 مدرسة جاء تنفيذاً لقرار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حرصاً على أرواح أبنائنا الطلاب.

وأهاب عبد الحافظ بأولياء أمور مدارس الإخلاء ضرورة التعاون الكامل فى تنفيذ قرارالإخلاء باعتباره حالة استثنائية طارئة تعاونت فى تجاوزها كل الأطراف من أجل الحفاظ على أرواح الطلاب و العاملين بالمدارس مشيراً إلى أن سياسة مديرية التربية و التعليم تقدم سلامة الطلاب و أمنهم على مقتضيات و ضرورات العملية التعليمية مناشداً الجميع مساعدة المؤسسة التعليمية على بلوغ أهداف رسالتها مهنئاً كل العاملين و أولياء الأمور و الطلاب و مجالس الأمناء بقرب حلول عام دراسي جديد.