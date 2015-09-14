غدًا.. 1627 حاجًا يغادرون إلى المملكة السعودية عبر مطار الأقصر

استعدت سلطات محافظة الأقصر، لنقل 1627 من حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، لأداء مناسك الحج، عبر مطار الأقصر الدولي، والتي تنطلق أولي رحلاتها، غدًا الثلاثاء 15سبتمبر الجاري.

تبدأ رحلات الحجاج عبر مطار الأقصر الدولي إلى مطارجدة الدولي من خلال شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ابتداءا من غدا الموافق 15سبتمبر الجاري، وتشمل سفر 993 حاجا على متن أربع رحلات، ثم يوم 16 سبتمبر عبر إقلاع رحلتين الأولى تقل 225 حاجا، والثانية تقل 265 حاجا، ثم يوم 20 سبتمبر إقلاع رحلة واحدة تقل 144 حاجًا.

ومن جانبها رفعت مختلف الأجهزة والأقسام التابعة لمطار الأقصر الدولي حالة الطوارئ، استعدادا لبدء رحلات الحج، حيث تم الإنتهاء من تشكيل غرفة عمليات رئيسية لتوفير كافة التجهيزات الفنية والإدارية والخدمات الإسعافية ووضع خطة لزيادة أعداد موظفي العلاقات العامة وضباط الجوازات للإسراع بإنهاء الإجراءات حرصا على تقليل الزمن المستغرق لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن.