الزمالك يسلم كأس مصر لاتحاد الكرة

أرسل نادي الزمالك وفداً لمقر إتحاد الكرة بالجزيرة، وذلك لتسليم كأس مصر التي أحرزها الزمالك في الموسم الماضي للعميد ثروت سويلم المدير التنفيذي للإتحاد .

وكان في إستقبالهم عزمي مجاهد مدير إدارة الإعلام، والمهندس سمير عدلي مدير العلاقات العامة .

وأشار الموقع الرسمي لاتحاد الكرة ان وفد لاعبي الزمالك ضم القدامى محمود الخواجة وغانم سلطان وعادل المأمور ونصر إبراهيم، والإداري مصطفى الخطيب، وبصحبة لاعبي مدرسة الكرة بالزمالك.

ويحمل نادي الزمالك لقب كأس مصر في أخر موسمين، وتأهل للدور قبل النهائي في الموسم الحالي، حيث يواجه سموحة يوم الخميس القادم ، بينما يلعب الأهلي أمام بتروجت يوم الأربعاء.