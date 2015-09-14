بيكيه بدلا من فيرمايلين بقائمة برشلونة لمواجهة روما في دوري الأبطال

(إفي): شهدت قائمة برشلونة لمواجهة روما الإيطالي بعد غد الأربعاء في دوري أبطال أوروبا انضمام المدافع جيرارد بيكيه، الموقوف محليا، محل زميله توماس فيرمايلين للإصابة.

وبالإضافة لانضمام بيكيه للقائمة محل فيرمايلين، استدعى المدير الفني للفريق الكتالوني لويس إنريكي الواعدين جيرارد جومباو وخوسيه سواريز فيما لا يزال يغيب عن اللقاء داني ألفيش وكلاوديو برافو ودوجلاس.

وتضم القائمة كلا من تير شتيجن وجوردي ماسيب وإيفان راكيتيش وسيرجي بوسكيتس وأندريس إنيستا ولويس سواريز وليونيل ميسي ونيمار ورافينيا وخابيير ماسكيرانو ومارك بارترا ومنير الحدادي وجوردي ألبا وساندرو راميريز وسيرجي روبرتو وأدريانو كوريا وجيريمي ماثيو وجومباو وخوسيه سواريز.

ومن المقرر أن يمثل مدرب الكتالوني ولاعبه جوردي ألبا أمام الصحفيين في مؤتمر عشية المباراة بالملعب الأوليمبي في روما قبل أن يخضع الفريق الإسباني لحصة تدريبية بعد ذلك.

فيما سيعقد الفريق الإيطالي مؤتمره الصحفي قبلها في حوالي بحضور مدربه الفرنسي رودي جارسيا ولاعب لم يتم تحديده بعد وذلك بعد خضوع الفريق للمران بملعب فولفيو بيرنارديني.