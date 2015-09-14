عودة راموس لمران ريال مدريد وغياب جيمس رودريجيز استعدادا لملاقاة شاختار

(إفي): عاد المدافع سيرخيو راموس يوم الاثنين للمران الجماعي لفريقه ريال مدريد الإسباني، ليصبح جاهزا للمشاركة في مواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني الثلاثاء ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان راموس قد أجرى أمس الأحد تدريبات منفردة داخل المنشآت الرياضية للملكي كإجراء وقائي بعد أن شارك أول أمس في المباراة التي فاز فيها الريال على إسبانيول بسداسية نظيفة.

وغاب عن مران الملكي اليوم المصابان الكولومبي جيمس رودريجز والبرازيلي دانيلو، بينما شارك الباقون في التدريبات بشكل طبيعي، بما فيهم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل خمسة أهداف أمام إسبانيول.

كما يتألق في الوقت الحالي الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، الذي أبقى على شباكه نظيفة خلال أول ثلاث جولات بالبطولة، في إنجاز يحققه النادي لأول مرة خلال الأربعين عاما الماضية.

ويستعد ريال مدريد لبدء مشواره في دوري الأبطال بعد أن فاز مؤخرا على ريال بيتيس 5-0 وعلى إسبانيول 0-6 ، لينسى الفريق تعادله بدون أهداف في المباراة الأولى بالليجا أمام سبورتنج خيخون.