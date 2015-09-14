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ضبط 9 راقصات وفتيات يحرض على الفسق داخل الملاهى الليلية بالجيزة

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ضبط 9 راقصات وفتيات يحرض على الفسق داخل الملاهى الليلية بالجيزة ضبط 9 راقصات وفتيات يحرض على الفسق داخل الملاهى الليلية بالجيزة
ضبط رجال مباحث آداب مديرية أمن الجيزة 65 قضية متنوعة خلال حملة استمرت 24 ساعة على المحلات والملاهى الليلية.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث المديرية وقادها العميد عماد عكاشة مدير مباحث آداب الجيزة، لتحقيق الانضباط فى المنشآت ومنع تجاوز مواعيد السهر وضبط كل أنواع الجريمة.

ضمت الحملة العقيد محمود هويدى والمقدم تامر فاروق والرواد محمد سعيد ومحمد دبوس وأحمد أبو السعود وداهمت المحلات والملاهى غير المرخصة وضبطت 6 فتيات و3 راقصات يحرضن على الفسق ويمارسن الفعل الفاضح أثناء الرقص، كما ضبطت خمور غير مرخصة وتقديم فقرات فنية بدون تصريح.
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مصر 365