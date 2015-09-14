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حيثيات الحكم بقبول أوراق مرشح بمصر القديمة: الرفض مخالف لحكم القانون

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حيثيات الحكم بقبول أوراق مرشح بمصر القديمة: الرفض مخالف لحكم القانون حيثيات الحكم بقبول أوراق مرشح بمصر القديمة: الرفض مخالف لحكم القانون
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس المجلس ، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن ومحمد عبد الفتاح نائبى رئيس مجلس الدولة، حكمها فى الدعوى المقامة من عمرو صديق نور الدين عبد المنعم، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بامتناع اللجنة العليا عن قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب عن دائرة الجديدة دون إبداء مسوغ قانونى .

وأسست المحكمة حكمها على أن ما قامت به لجنة انتخابات محافظة القاهرة برفض قبول أوراق ترشح المدعى يشكل قراراً إدارياً مخالفاً لحكم القانون وينطوى على اغتصاب لاختصاص لجنة فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المترشحين وفقاً للمادة 15 من قانون مجلس النواب، كما أن قرارها يمس حقه الدستورى فى الترشح .

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مصر 365

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