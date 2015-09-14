حكم بتغريم وكيل "اسكودا" فى مصر 100 ألف جنيه لامتناعه عن إصلاح عيوب سيارة

غرمت محكمة الجنح الاقتصادية "إبراهيم.ى.ا" وكيل شركة اسكودا للسيارات بمصر 100 ألف جنيه وألزمته بسداد 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت وألزمته بالمصاريف الجنائية والمدنية فى الشكوى التى قدمها "أ.ر" لجهاز حماية المستهلك لتضرره من عيوب بعفشة سيارة أوكتافيا a7 موديل 2015 سعة 1600 اشتراها وماطلت الشركة فى إصلاحها.

وقرر جهاز حماية المستهلك استبدال السيارة بأخرى جديدة مثلها لكن الشركة رفضت ما دعا الشاكى إلى اللجوء للنيابة العامة التى أحالت الواقعة الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية.



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