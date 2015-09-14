ننشر أسماء المتوفين والمصابين فى حادث انقلاب ميكروباص ببنى سويف

ننشر أسماء المتوفين والمصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بنى سويف البحر الأحمر وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى بنى سويف العام.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن بنى سويف، قد تلقى إخطارًا من العميد ياسر عبد الهادى مدير إدارة النجدة بإنقلاب ميكروباص كان يحمل بداخله 20 شخصًا بينهم قمص وآخر لقيا مصرعهما.

دلت تحريات البحث الجنائى التى أشرف عليها اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائى على قيام المدعو عبد الله خليفة عبد الله 27 سنة سائق سيارة أجرة سوهاج بالسير داخل طريق الزعفرانة بنى سويف تحت الإنشاء ولا يسمح بالسير به حتى الآن ما أدى الى انقلاب السيارة عندما اصطدمت بأحد الأكوام الرملية المستخدمة فى إنشاء الطريق ما أسفر عن مصرع القمس صليب نظير عزيز 50 سنة، عاطف حافظ صليب صالح 45 سنة، وإصابة كل من:

والمصابون هم: إبرام أنطونى، أرشميدس جاب الرب نصر إسحاق، رومانى أمين مخله، شنوده رزق ستار، ميخائيل بشرى، رزق خليفه عبد الله، صبحى بدوى صليب، ميخائيل بشوى مينا، رشدى سعد، سامح لطفى أدوارد، إبشوى مينا بشوى، شنوده نعمت الله عزمى، مايكل أرشميدس، أندراوس جاب الله، إبرام أنطونوس و عبد الله خليفه عبد الله السائق والطفل شنوده أرشليوس 10 سنوات وجميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج.

>كما أكدت التحريات أن المتعرضين للحادث كانوا فى رحلة دينية من سوهاج كانت ذاهبة الى دير الأنبا أنطونيو بالبحر الأحمر.

وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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