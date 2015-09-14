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الإنقاذ النهرى تنتشل جثة غريق من ترعة بـ"فايد"

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الإنقاذ النهرى تنتشل جثة غريق من ترعة بـ"فايد" الإنقاذ النهرى تنتشل جثة غريق من ترعة بـ"فايد"
نجحت قوات الإنقاذ النهرى بالإسماعيلية من انتشال جثة غريق لقى مصرعه أثناء الاستحمام بترعة الجبلاوى بمركز فايد.

وتلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بغرق أحد المواطنين بترعة الجبلاوى بسرابيوم دائرة مركز فايد.

وعلى الفور انتقل إلى مكان البلاغ العقيد زياد الحلوانى رئيس قسم الإنقاذ النهرى بالإسماعيلية والقوة المرافقة له، وتمكنوا من انتشال جثة الغريق وتبين أنه يدعى سامح حمدى سعد حسين 36 سنة عامل مقيم عرب العيايدة مركز الصف بمحافظة الجيزة.

ودلت التحريات الأولية على أن الغريق يعمل مع سيارات نقل الطوب وفور انتهائه من تنزيل سيارة طوب هو وزملاؤه ذهب للترعة للاستحمام فلقى مصرعه غرقًا.

وتم نقل جثة المتوفى إلى مستشفى فايد المركزى وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365