سقوط فتاتين يمارسان الجنس مع أصحاب السيارات الفارهة بالمهندسين

ألقى رجال مباحث آداب مديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق نصر مدير الأمن القبض على ساقطات يمارسن الجنس الحرام بالمهندسين.

كانت البداية أثناء تفقد قوة - ضمت العقيد محمود هويدى والمقدم تامر فاروق والرواد محمد سعيد ومحمد دبوس أحمد أبو السعود - لمنطقة المهندسين حيث ضبطت فتاتين فى شارع البطل أحمد عبد العزيز حال اتفاقهما مع 3 رجال من دولة عربية على قضاء سهرة حمراء معهم بمقابل مادى وتبين أنهما يستقطبان أصحاب السيارات الفارهة لبيع جسديهما إليهم.

كما تمكنت القوة من ضبط وكر لممارسة الدعارة داخل شقة بالعجوزة تضم قواد وضبطت فيها قواد بصحبته ثلاثة ساقطات يمارسن الجنس مع راغبى متعة من دولة عربية مقابل 800 جنيه لكل منهن وتحفظت القوة من الشقة على مبالغ وأوقية ذكرية وخمور والملابس الداخلية والخارجية للمتهمين.

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