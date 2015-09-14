بالصور.. أحدث تجهيزات غرفة عمليات مرور الجيزة الجديدة فى العجوزة
قال العقيد وائل طاهر، مدير إدارة التخطيط والبحوث بمرور الجيزة، إن الإدارة - برئاسة اللواء مجدى إسماعيل - قامت بتركيب 32 كاميرا ذات تقينات حديثة تواكب تكنولوجيا الدول المتقدمة فى متابعة الحالة المرورية وإزالة أى عوائق عن طريق غرفة التحكم داخل وحدة مرور العجوزة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأشار مدير إدارة التخطيط لـ"اليوم السابع" إلى أن الكاميرات غطت 70% من قطاعات ومحاور المحافظة وسيتم تركيب كاميرات أخرى قريبًا لمتابعة حركة السيارات بكل الطرق.
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