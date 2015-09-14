بالصور.. أحدث تجهيزات غرفة عمليات مرور الجيزة الجديدة فى العجوزة

قال العقيد وائل طاهر، مدير إدارة التخطيط والبحوث بمرور الجيزة، إن الإدارة - برئاسة اللواء مجدى إسماعيل - قامت بتركيب 32 كاميرا ذات تقينات حديثة تواكب تكنولوجيا الدول المتقدمة فى متابعة الحالة المرورية وإزالة أى عوائق عن طريق غرفة التحكم داخل وحدة مرور العجوزة.

وأشار مدير إدارة التخطيط لـ"اليوم السابع" إلى أن الكاميرات غطت 70% من قطاعات ومحاور المحافظة وسيتم تركيب كاميرات أخرى قريبًا لمتابعة حركة السيارات بكل الطرق.



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