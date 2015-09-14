رئيس مجلس الأمة الكويتى يتوجه إلى بريطانيا على رأس وفد برلمانى

توجه رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، اليوم الاثنين، على رأس وفد برلمانى إلى المملكة المتحدة فى زيارة رسمية تلبية لدعوة من رئيس مجلس العموم البريطانى جون بيركو.

ومن المقرر أن يلتقى الغانم خلال زيارته التى تستغرق عدة أيام ولى عهد بريطانيا الأمير تشارلز - وفق بيان سابق للأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي، كما يتضمن برنامج الزيارة عقد مباحثات رسمية بمقر مجلس العموم مع رئيس المجلس جون بيركو، من المتوقع أن تتركز على ملف العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة فى جانبها البرلمانى إضافة إلى بحث أهم الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما سيجتمع الغانم والوفد البرلمانى الكويتى برئيسة مجلس اللوردات البارونة فرانسيس ديسوزا، ووزير الخارجية البريطانى فليليب هاموند، علاوة على اجتماع مع رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية فى مجلس العموم، واجتماع آخر مع زعيم الأغلبية بمجلس العموم كريس جرايلنج، وسيلقى رئيس مجلس الأمة الكويتى على هامش زيارته محاضرة فى كلية لندن للاقتصاد "عن التطور الديمقراطى والحوكمة فى دولة الكويت".

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