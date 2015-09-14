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الشيخ عكرمة صبرى: إسرائيل تحاول فرض التقسيم الزمانى للمسجد الأقصى

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الشيخ عكرمة صبرى: إسرائيل تحاول فرض التقسيم الزمانى للمسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبرى: إسرائيل تحاول فرض التقسيم الزمانى للمسجد الأقصى
صرح رئيس الهيئة الإسلامية العليا فى القدس الشيخ عكرمة صبري، إمام وخطيب المسجد الأقصى، أن التصعيد الحالى الخطير من الجانب الإسرائيلى يأتى بالتزامن مع أعيادهم، فما يحدث هو نوع من الانقضاض على المسجد الأقصى ومحاولة لفرض التقسيم الزمانى الذى يحاولون تنفيذه منذ أربع سنوات.

وأكد صبرى - فى تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الاثنين أنه تم اقتحام المسجد الأقصى مرتين صباح اليوم، ما يعنى أن الاستنكارات التى صدرت ليست على المستوى المطلوب، ولم تردع إسرائيل.

وأشار الشيخ صبرى إلى "أن اليهود يرون فى هذه المناسبة إمكانية لتنفيذ هذه "الخطة العدوانية"، وبالتالى يكثفون من اقتحامات ساحات الأقصى، مدعومين بردود فعل قمعية من قبل الشرطة الإسرائيلية".
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