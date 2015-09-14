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مسؤولان أمريكيان لرويترز: روسيا وضعت دبابات فى مطار بسوريا

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مسؤولان أمريكيان لرويترز: روسيا وضعت دبابات فى مطار بسوريا مسؤولان أمريكيان لرويترز: روسيا وضعت دبابات فى مطار بسوريا
قال مسؤولان أمريكيان لرويترز اليوم الاثنين مشترطين عدم نشر اسميهما إن روسيا وضعت عددا من الدبابات فى مطار سورى حيث تسرع الخطى لتعزيز النظم الدفاعية هناك.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن سبع دبابات روسية من نوع تي-90 شوهدت فى المطار القريب من اللاذقية وهى معقل للرئيس السورى بشار الأسد. وقال المسؤولان الأمريكيان إن روسيا نشرت أيضا قطع مدفعية هناك.
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