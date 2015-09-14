تعرف على أسباب وأعراض استسقاء الكبد وطرق علاجه

استسقاء الكبد من أخطر الأمراض التى قد يتعرض لها الإنسان، وهو مرحلة متأخرة من الأمراض الكبدية. أسباب الإصابة باستسقاء الكبد

>أوضح استشارى أمراض الجهاز الهضمى والمناظير الدكتور محمد أنور سليمان، أن مرض استسقاء الكبد غالبا ما يحدث كنتيجة للإصابة ببعض الأمراض السابقة له، وإهمال التدخل السريع لعلاجها، وعلى رأسها فيروسات الكبد وتليف الكبد وبعض أمراض القلب والكلى. أعراض الإصابة باستسقاء الكبد

>عن أهم الأعراض التى تشير إلى الإصابة بمرض استسقاء الكبد، فهى تتمثل تبعا لرأى سليمان فى انتفاخ شديد بمنطقة البطن، نتيجة لتراكم قدر كبير من السوائل بها، والشعور المستمر بالوهن والخمول، وفقدان الشهية والرغبة فى تناول الطعام، وتورم الأطراف وخاصة القدمين مع زيادة فى نسبة ضغط الدم. طرق علاج استسقاء الكبد

>أما عن طرق علاج هذا المرض فيؤكد سليمان أن علاج استسقاء الكبد يعتمد على علاج الأمراض التى أدت إلى ظهوره فى المقام الأول بجانب العلاجات الدوائية، التى تساعد فى التخلص من المياه المخزنة بالجسم كمدرات البول وغيرها.

شبكةعيونالإخبارية

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