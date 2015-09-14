التكتلات الصغيرة خلف الأذن علامة على إصابة طفلك بالتهاب الغدد الليمفاوية

هناك العديد من الأعراض التى تظهر على الأطفال فى سنوات عمرهم الأولى، ويجد الأهل صعوبة فى تفسيرها، ومنها ما أرسلت قارئة تسأل بشأنه وتقول:

"ابنتى عمرها عام ونصف ومنذ فترة ظهرت لها كتلة صغيرة خلف الأذن، فى البداية ظننت أنها نوع من البثور وانتظرت لتختفى ولكنها ظلت كما هى، وبعد استشارة الطبيب أخبرنى أن تلك الكتلة ناتجة عن التهاب فى الغدد الليمفاوية لديها. وسؤالى ما علاج تلك الحالة وهل يتطلب الأمر تدخلا جراحيا لإزالتها كما نصحنى الطبيب؟".

أجاب عن سؤالها أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة الدكتور طلعت حسن سالم قائلا:

>"التهاب الغدد الليمفاوية من الأمراض التى قد تصيب الأطفال فى السنوات الأولى من أعمارهم، وينتج عنه ظهور تكتلات فى مناطق معينة كمحيط الأذن وجانبى الرقبة من الخلف".

وأوضح أن علاج هذا النوع من الالتهاب يعتمد على العلاج الدوائى والمتابعة المستمرة للحالة، أما التدخل الجراحى فهو أمر لا ينصح به فى تلك الحالات، فكل ما سيقوم به الطبيب فى تلك الحالة هو استئصال تلك الكتلة الناتجة عن الالتهاب، فيما سيظل الالتهاب كما هو، وبالتالى سيتكرر ظهور تلك التكتلات بعد فترة وجيزة.

وأضاف طلعت حسن "لذا ننصح القارئة بعدم الإقدام على العلاج الجراحى، واتباع الطرق الدوائية، والتى تساعد بعد فترة فى القضاء على الالتهاب ومنع ظهور تلك التكتلات بشكل نهائى".