لو هتولدى طبيعى..تعرفى على جراحة شق العجان ودورها فى الحد من تشوهات المهبل

الولادة الطبيعية هى الوسيلة الآمنة للولادة، ولكن فى السنوات الأخيرة انتشرت طريقة الولادة القيصرية، فيما تراجعت نسب الولادة الطبيعية بصورة ملحوظة، وهناك العديد من العوامل التى ساهمت على ذلك منها تخوف بعض النساء من الولادة الطبيعية.

وقد أرسلت قارئة تقول إنها حامل فى الشهر الثامن، وأخبرها الطبيب أن ولادتها غالبًا ستكون طبيعية نظرًا لاستقرار وضع الحمل، وتسأل عن جراحة شق العجان التى يلجأ إليها الأطباء فى الولادة الطبيعية وتقول إنها تخشى هذا النوع من الولادات نتيجة لقلقها من شق العجان.

ما هو شق العجان

أهمية شق العجان

>يوضح استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا، أن شق العجان هو فتح جراحى بمنطقة المهبل، يقوم به الطبيب أثناء الولادة الطبيعية لتوسيع فتحة المهبل بقدر يسمح بمرور الجنين بصورة سهلة وآمنة.>يؤكد أبو النجا أن شق العجان يعد خطوة ضرورية لبعض الحالات التى تواجه صعوبة فى خروج رأس الجنين، مع عدم تمدد عضلات المهبل بالقدر الذى يسمح بمرورها، وهنا يجب على الطبيب القيام بشق العجان تجنبا لتهتك المهبل، والذى يعد من أكبر الأسباب التى تؤدى فيما بعض للعديد من الأعراض المزعجة للمرأة كتشوهات المهبل وسقوط سقف البدن واتساع فتحة المهبل.

ويوضح أبو النجا أن شق العجان من الإجراءات الآمنة أثناء الولادة الطبيعية، والتى تسمح بعودة المهبل لحجمه وشكله الطبيعى بعد الولادة حيث يتم خياطة هذا الشق بعد خروج الجنين وبالتالى لا يصاب المهبل بالاتساع والتشوه.