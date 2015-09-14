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تعرف على أربع علامات تشير إلى وجود سموم فى جسدك

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تعرف على أربع علامات تشير إلى وجود سموم فى جسدك تعرف على أربع علامات تشير إلى وجود سموم فى جسدك
يحمل الجسد البشرى الكثير من الأمراض والسموم التى لم تبدو ظاهرة بشكل واضح، حيث إن جسم الإنسان يمتص السموم بسرعة كبيرة من خلال تناول الوجبات الغذائية أو عن طريق التنفس، ولكن سرعان ما يقوم الكبد بتنظيف الجسد من هذه السموم، ولكن فى بعض الأحيان قد لا تتم معالجة السموم وإزالتها من الجسد، وذلك يرجع إلى سوء التغذية وقلة النشاط البدنى.

وأشار موقع الصحة الشهير "سونتيه" إلى أربع علامات تشير إلى وجود سموم فى جسدك، كما أوضح الطرق التى تساعد على التخلص منها فى حالة ظهور أعراض.

الاحتياجات الفسيولوجية


>وتأتى فى المقدمة الاحتياجات الفسيولوجية الكثيرة للإنسان، حيث إن الحاجة المتكررة للتبول علامة واضحة على أن الجسد أصبح مملوءًا بالسموم، ولكن لا داعى للقلق حيث إنها أيضًا الطريقة الوحيدة للتأكد من القضاء عليها، وإخراجها من الجسد، وفى حالة عدم التخلص من السموم، فإنها تنتقل إلى مجرى الدم ويمكن أن يسبب العديد من المشاكل الصحية.

لذلك نصح الموقع الفرنسى رواده بالإكثار من شرب السوائل والشاى ومشروبات بروبيوتيك، لتحسين أداء الأمعاء الدقيقة وإزالة السموم بسرعة أكبر.

رائحة الفم الكريهة


>كما أن الرائحة الكريهة التى تنبعث من الفم تعد أحد المؤشرات الدالة على أن الجسد ملىء بالسموم، ومن المرجح أيضًا أن تكون هذه الرائحة بسبب تراكم البكتيريا بين الأسنان والتى لم يتم تنظيفها جيدًا، وتعد بعض أمراض المعدة والكبد بعض العلامات أيضًا، وهى تدل على أنها أصبحت غير قادرة على معالجة جميع السموم، وللتخلص من رائحة الفم الكريهة يجب تنظيف الأسان بشكل منتظم يوميًا، وتناول البقدونس الذى يعد من أقوى المصادر الطبيعية فى مكافحة السموم وتنظيف الكبد.

زيادة الوزن باستمرار


>وهناك إشارة أخرى على وجود سموم فى الجسم ألا وهى زيادة الوزن المستمر وصعوبة التخلص منه، وذلك على الرغم من أن هناك أسبابًا كثيرة لمقاومة فقدان الوزن مشاكل الهرمونات، وسوء التغذية، والتخلص من السموم الزائدة فى الدم.

ويشار إلى أن هناك العديد من أنواع السموم مثل الديوكسين ومبيدات آفات التى قد يستنشقها الفرد وتصبح لها صلة مباشرة مع تكون فى الجسد بسبب السموم التى تحتوى عليها.

عدم القدرة على استنشاق بعض الراوئح


>وإذا كان لدى الفرد رد فعل سريع لبعض العطور أو دخان التبغ فور استنشاقه، فقد يكون راجعًا إلى احتواء الجسد على السموم، حيث يصبح الجسد شديد الحساسية للروائح إذا كان الكبد غير قادر على إزالة مختلف السموم، والجسد يشعر بهذه الروائح بشكل مفرط لدرجة أنها يمكن أن تؤدى إلى الغثيان أو الصداع.


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مصر 365

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