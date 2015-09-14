دراسة تؤكد: لو دخنت 100سيجارة حشيش متفرقة احتمال كبير تصاب بمرض السكر

تواصل الأبحاث الطبية التأكيد على المخاطر الصحية لمخدر الحشيش، حيث أكدت أنه يرفع فرص الإصابة بالشيزوفرينيا والذهان وسرطان الخصية وضعف الخصوبة.

وكشفت مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من كلية الصحة العامة بجامعة مينيسوتا الأمريكية، أن تدخين مخدر الحشيش يرفع فرص الإصابة بمقدمات السكرى، والتى تعرض الأشخاص للمعاناة من هذا المرض الخطير بنسبة كبيرة، حيث ترتفع مستويات جلوكوز الدم، ولكن ليس إلى الحد الذى يمكن أن نعتبر الشخص فيه مريضا بالسكر.

وتابعت الدراسة أن تدخين مخدر الحشيش يجعل الأشخاص أكثر عرضة لارتفاع مستويات السكر بالدم بنسبة 65%، وهى من أكثر العوامل التى تسبب مرض السكر من النوع الثانى، الذى يصيب ما يزيد عن 300 مليون شخص على مستوى العالم.

>وكشفت نتائج الدراسة التى شملت 3000 أمريكى أن الأشخاص الذين قاموا بتدخين مخدر الحشيش أكثر من 100 مرة طوال حياتهم ارتفعت فرص إصابتهم بمقدمات مرض السكر بنسبة 50%، ويصاب حوالى 10% من هؤلاء الأشخاص بمرض السكر من النوع الثانى.

>ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Diabetologia"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الرابع من شهر سبتمبر الجارى.

>وتؤكد هذه النتائج دراسة أخرى نشرت عام 2013 بالمجلة الطبية "The American Journal of Medicine"، حيث أشارت أن الحشيش يخفض مستويات هرمون الأنسولين، الأمر الذى يؤدى إلى رفع مستويات الجلوكوز بالدم.

الجدير بالذكر أن الحشيش له استخدامات طبية ويمكن استخدامه لتسكين آلام مرضى السرطان والتصلب المتعدد والكثير من الحالات المؤلمة.

خطوة بخطوة.. "إزاى تبطل حشيش وتحمى نفسك من أضراره القاتلة؟".. ابعد عن شلتك القديمة وابحث عن وظيفة.. اكتشف مهاراتك ونميها ولو فشلت روح لدكتور.. وللأهالى.. 5 علامات تكشف وقوع ابنك فى دائرة الإدمان

>