الحبس 7 أشهر لـ 5 متهمين بالتجمهر في الإسماعيلية

قضت محكمة جنح الإرهاب، برئاسة المستشار محمود مجدى بحبس حجازي محمد موسى، ومحمد أحمد عيد، وأحمد عبد المنعم 6 أشهر، وحبس سعيد على محمد، وأيمن عباس شهرا مع الشغل والنفاذ فى قضيتين مختلفتين.

ووجهت النيابة إلى المتهمين، تهم التجمهر، واستعراض القوة، وتعطيل أحكام الدستور وحيازة منشورات وطريقة لصنع القنابل.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين أثناء تظاهرهم وآخرين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وقيامهم بدعوة المواطنين للإضراب عن العمل، وتعطيل أحكام الدستور.

تحرر عن ذلك المحضرين أرقام 1082 لسنة 2015 جنح قسم ثالث الاسماعيلية، و4048 لسنة 2015 جنح التل الكبير وتمت احالتهما الى النيابة التي تولت التحقيق.