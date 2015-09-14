مليون و750 ألف مواطن لهم حق التصويت بقنا‎

أعلن المستشار جمال موسى، رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات البرلمانية بقنا، أن مليون و 750 ألف مواطن لهم حق التصويت فى الأنتخابات البرلمانية القادمة بمحافظة قنا.

وأشار موسى أن من لهم حق التصويت فى الدائرة الأولى ومقرها مركز وقسم قنا 377 ألف و174 ناخب أمام 184 لجنة فرعية و فى الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص بلغ عدد الناخبين 331 ألف و 16 ناخب يدلزن بأصواتهم أمام 163 لجنة و فى الدائرة الثالثة ومقرها نقادة بلغ عدد الناخبين 105 ألف و 664 ناخب أمام 56 لجنة.

في الدائرة الرابعة ومقرها مركز نجع حمادي، بلغ عدد الناخبين 322 ألف و168 أمام 156 لجنة وفى الدائرة الخامسة ومقرها فرشوط 105 ألف و764 ناخب أمام 50 لجنة و فى الدائرة السادسة ومقرها أبوتشت بلغ الناخبين 250 و691 أمام 127 لجنة وأمام الدائرة السابعة ومقرها دشنا يصوتوا 257 ألف و 107 أمام 125 لجنة فرعية.